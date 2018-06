Hessenfest: Rund 2000 Menschen bei Apfelwein und Handkäs'

Rund 2000 Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft haben am Dienstag in der hessischen Landesvertretung in Berlin gefeiert. Zum Hessenfest wurden unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kanzleramtschef Helge Braun und die Bundesminister Julia Klöckner und Jens Spahn (alle CDU) erwartet. Bei dem großen Event präsentiert sich Hessen unter anderem mit typischen Spezialitäten wie Handkäs', Apfelwein und Ahler Wurscht.

„Die Hessische Landesvertretung ist unser Schaufenster in Berlin”, erklärte Hessens Staatsministerin Lucia Puttrich (CDU). „Hier vertreten wir unsere Interessen in der Bundeshauptstadt und zeigen mit Stolz und Selbstbewusstsein, was unser Land zu bieten hat.”

(dpa)