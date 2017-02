Hessenreport: Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt im Jahr 2017

Der Chef der Regionaldirektion Hessen der Arbeitsagentur rechnet in diesem Jahr mit weniger Arbeitslosen und einem weiteren Aufwärtstrend bei der Erwerbstätigkeit im Land. Die Stellenmeldungen der Betriebe seien trotz einer zuletzt leicht nachlassenden Dynamik am Arbeitsmarkt kontinuierlich auf einem hohen Niveau, sagte Frank Martin am Montag bei der Präsentation des „Hessenreports” in Wiesbaden. „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr die Marke von 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen knacken werden.”

Die Arbeitslosenquote war im Januar leicht auf 5,4 Prozent im Monatsvergleich gestiegen. Der Wert entsprach jedoch der niedrigsten Arbeitslosenzahl in einem Januar seit 24 Jahren. Der Behördenchef warnte gleichzeitig vor einem zunehmenden Fachkräftemangel ab dem Jahr 2020. Dieser werde vor allem in Nord- und etwas später auch in Mittelhessen zu spüren sein.

Der „Hessenreport” ist eine Prognose über die Entwicklung der hessischen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes bis zum Jahr 2030. Er wurde von Martin sowie Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vorgestellt.

(dpa)