Hessens AfD-Hochburg ist Fulda

Im Landkreis Fulda hat die AfD bei der Bundestagswahl die hessenweit höchsten Wahlergebnisse erzielt. Wie aus Tabellen von Statistik Hessen hervorgeht, kam die Partei im Landkreis Fulda auf das vorläufige Ergebnis von 16,2 Prozent. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und im Main-Kinzig-Kreis wählten 14,7 Prozent die AfD - die zweithöchsten Landkreis-Ergebnisse in Hessen. Die wenigsten AfD-Wähler gibt es in den Großstädten. In Frankfurt, Darmstadt und Kassel kam die Partei nur auf einstellige Ergebnisse. In Hessen insgesamt holte die Partei 11,9 Prozent der Zweitstimmen, etwas weniger als bundesweit, wo es 12,6 Prozent waren.

(dpa)