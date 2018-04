Parteitag: Hessens AfD präsentiert sich angriffslustig: 15 Prozent sind das Ziel

Die Partei peilt bei der Landtagswahl im Herbst ein zweistelliges Ergebnis an. Der Parteitag in Neu-Isenburg wird von Protesten begleitet.

Die hessische AfD hat ihr Spitzenpersonal für den Landtagswahlkampf im Herbst gekürt. Auf dem Landesparteitag wurde am Samstag der 66 Jahre alte Rainer Rahn zum Spitzenkandidaten gewählt. Der stellvertretende Landessprecher setzte sich in Neu-Isenburg in einer Stichwahl durch. Vier Kandidaten hatten sich insgesamt um Listenplatz eins beworben. 30 Plätze soll die Landesliste nach dem Beschluss des Parteitags umfassen. Bis Sonntagmittag waren zehn Positionen besetzt worden. Um die Liste zu vervollständigen, sind für das kommende Wochenende (14. / 15. April) weitere Abstimmungen in Flörsheim anberaumt.

Erbsensuppe für 9 D-Mark, Grüne Soße für 14 D-Mark Erbsensuppe für 9 D-Mark, Grüne Soße mit Kartoffeln und Eiern für 14 D-Mark, eine Tasse Kaffee für 3 D-Mark: Auf dem AfD-Landesparteitag im hessischen Neu-Isenburg sind die Preise für die Verpflegung clearing

Die AfD will erstmals in den Hessischen Landtag in Wiesbaden einziehen und erwartet ein Ergebnis von „15 Prozent plus X“ der Wählerstimmen. Die Partei zählt derzeit 2627 Mitglieder. Das sei ein Zuwachs um rund zwölf Prozent seit Jahresbeginn, sagte Co-Landessprecher Robert Lambrou. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt.

Bild-Zoom Foto: Fabian Sommer (dpa) „Stoppt die AfD“: Zum Start des hessischen Parteitags in Neu-Isenburg kamen rund 40 Demonstranten mit Plakaten.

Fraktionschef in Frankfurt

Rahn ist stellvertretender Sprecher der Alternative für Deutschland in Hessen und sitzt in Frankfurt als Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung. Der 66-Jährige stammt aus Karlsruhe, hat Rechtswissenschaften sowie Medizin studiert und ist promovierter Arzt. Auf dem Parteitag punktete er vor allem mit seiner Forderung nach einem Erhalt von Rechtsstaatlichkeit und deutscher Identität.

Auf Rahn entfielen bei der Stichwahl 106 der 197 gültigen abgegebenen Stimmen. Gegenkandidat Nikolaus Pethö erhielt 81 Stimmen. Der 46-Jährige hatte bei seiner Bewerbungsrede vor allem auf Kompetenzen in der inneren Sicherheit abgehoben. Zehn Delegierte votierten bei der Abstimmung für Listenplatz eins mit Nein.

Lambrou auf Platz zwei

Auf Platz zwei der Landesliste kam Co-Landessprecher Lambrou. Er forderte in seiner Bewerbungsrede einen deutlichen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik und sprach sich für mehr sowie deutlich schnellere Abschiebungen ab. Listenplatz drei ging an Co-Landessprecher Klaus Herrmann. Ihr Programm für die Landtagswahl will die AfD Anfang Mai auf einem weiteren Landesparteitag beschließen.

Bild-Zoom Foto: Fabian Sommer (dpa) Die AfD will erstmals in den hessischen Landtag einziehen, mit Rainer Rahn an der Spitze.

Vor dem Tagungsort hatten rund 40 Demonstranten mit Plakaten, Flugblättern und Trillerpfeifen gegen die AfD protestiert. „Gegen Rassismus und Diskriminierung“ und „Stoppt die AfD“ stand auf den Transparenten. Die Preise für die Verpflegung wurden auf dem Parteitag teils in D-Mark ausgewiesen. Das habe der Veranstalter so gewünscht, sagte ein Caterer zur Begründung.

Die AfD war bei der Bundestagswahl im September 2017 in Hessen mit 11,9 Prozent an dritter Stelle der Parteien im Land gelandet. Nach der jüngsten repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen kommt die Partei derzeit auf zehn Prozent Zustimmung im Land.

(lhe)