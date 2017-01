Hessens Baubranche legt bei Umsatz und Beschäftigung zu

Aufwärtstrend in Hessens Baubranche: Von Januar bis Oktober wurde im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe ein Umsatz von 5,58 Milliarden Euro erzielt, wie ein Sprecher des Statistisches Landesamtes am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das ist ein Plus von fast 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche legte von 51 000 auf 56 000 zu. Zu der positiven Entwicklung habe vor allem der Wohnungs- und Tiefbau beigetragen, erklärte der Sprecher. Besondere Boommonate auf dem Bau waren Mai, August und September. Zahlen für das Gesamtjahr sollen der Behörde Ende Januar vorliegen, kündigte der Sprecher an.

(dpa)