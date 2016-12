Hessens Ministerpräsident Bouffier wird 65

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier feiert am kommenden Sonntag (18. Dezember) seinen 65 Geburtstag. An der Spitze der Landesregierung steht der Jurist und CDU-Politiker seit mehr als sechs Jahren - davon führt er fast drei Jahre die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland. Schon seit langem ist der gebürtige Gießener in der Landespolitik fest verwurzelt, er zog 1982 erstmals als Abgeordneter in den Landtag ein.

Unter Ministerpräsident Roland Koch (CDU) war Bouffier elf Jahre lang Innenminister und profilierte sich mit dem Thema Innere Sicherheit. Inzwischen gibt er sich ganz als Landesvater. Zusammenführen ist sein Motto, nicht trennen. Den Menschen die Hände schütteln, ihnen zuhören und auf die Schulter klopfen - da ist der dreifache Vater in seinem Element.

(dpa)