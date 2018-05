Hessens Ministerpräsident gratuliert Eintracht zum Pokalsieg

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat Eintracht Frankfurt zum fünften Triumph im DFB-Pokal gratuliert. „Dieser 3:1-Sieg gegen die favorisierten Bayern aus München ist ein fulminanter Abschluss der Saison. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung, die auch der Verdienst des Trainers Niko Kovac in seinem letzten Spiel für Frankfurt ist”, würdigte Bouffier den Auftritt der Hessen im Endspiel am Samstagabend in Berlin. „Alle, die der Eintracht von nah und fern die Daumen gedrückt haben, sind stolz auf diese Mannschaft und dürfen sich zurecht über den Pokalgewinn und den damit verbundenen Einzug in den europäischen Wettbewerb freuen”, so Bouffier.

(dpa)