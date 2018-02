Hessens SPD-Chef Schäfer-Gümbel: Heirat einst in Würselen

Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat eine besondere Beziehung zur Stadt Würselen, in der Ex-SPD-Chef Martin Schulz bis 1998 Bürgermeister war: Im Stadtteil Broichweiden heiratete Schäfer-Gümbel vor 20 Jahren seine Frau. Es habe zuvor längere Diskussionen mit den Familien gegeben, wo denn die Hochzeit stattfinden soll, erzählte der 48-Jährige am Donnerstag im Gespräch mit Radiosender Hit-Radio FFH in Bad Vilbel. Seine Frau stammt aus Grebenstein in Nordhessen und er kommt aus Gießen.

Schließlich habe man sich auf eine Hochzeitsfeier in der niederländischen Partnerstadt Kerkrade geeinigt, berichtete Schäfer-Gümbel. Da sie dort aber keine protestantische Kirche gefunden hätten, seien sie in den Nachbarort Broichweiden ausgewichen und hätten schließlich dort in einer kleinen evangelische Kirche geheiratet.

(dpa)