Hessens Schönheitskönigin gesucht

Die Miss Hessen 2017 wird heute in Gießen gekürt. Wer den Schönheitswettbewerb gewinnen will, muss eine Jury im Abendkleid, Bikini sowie bei einem Interview überzeugen. Die Wahl geht wie in den Vorjahren in einem Einkaufszentrum in der mittelhessischen Stadt über die Bühne. „Eine Miss präsentiert sich mit all ihrem Charme und Ausstrahlung selbst”, teilten die Veranstalter zu dem Wettbewerb mit. Im vergangenen Jahr hatte Katharina Schubert aus Wiesbaden den Titel geholt. Die Gewinnerin der Hessenwahl vertritt ihr Bundesland auch bei der Wahl zur Miss Germany, die in diesem Jahr am 18. Februar im Europa-Park in Rust stattfindet.

(dpa)