Hessens Skigebiete mit Saison zufrieden

Wellness auf dem Vulkan In Herbstein ist Entspannung bei Hessens höchster Heilquelle angesagt

Mit der Schwimmnudel in der „urgemütlichen“ Vulkan Therme planschen oder in der Vulkan Sauna schwitzen – all das ist in Herbstein im Vogelsberg möglich. Und bald springen manche sogar bei einem ungewöhnlichen Brauchtum in Herbstein durch die Straßen. mehr