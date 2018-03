Hessens Wirtschaft wächst kräftig um 2,2 Prozent

Die hessische Wirtschaft hat ihr hohes Wachstumstempo im vergangenen Jahr fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 2,2 Prozent und lag damit gleichauf mit der Entwicklung im Bund, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im BIP wird die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen erfasst. Den größten Rückenwind für die positive wirtschaftliche Entwicklung in Hessen lieferten die Dienstleistungsbranche und das Produzierende Gewerbe.

Im Jahr 2016 war die Wirtschaftsleistung inflationsbereinigt in Hessen um 2,3 Prozent gestiegen. Die Wiesbadener Statistiker waren nach vorläufigen Berechnungen zunächst von 1,5 Prozent für 2016 ausgegangen, im Laufe des Jahres hatten sie die Werte revidiert. Im Bund hatte es ein Plus von 1,9 Prozent gegeben.

Das BIP wurde in Hessen nach Angaben der Statistiker von 3,43 Millionen Erwerbstätigen erwirtschaftet, die ihren Arbeitsplatz im Land hatten. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Jeder Erwerbstätige habe damit einen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 81 300 Euro erwirtschaftet. Das seien über zehn Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt (73 700 Euro) und bedeute den Spitzenplatz unter den Flächenländern, teilte das Landesamt mit.

(dpa)