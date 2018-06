Hessens Wirtschaft wird zunehmend digitaler

Wetter-Chaos Überschwemmungen in Hessen: neue Gewitter im Anmarsch

Frankfurt. Wieder haben Gewitter in Hessen Verkehrsbehinderungen und vollgelaufene Keller verursacht. Diesmal traf es besonders das Rhein-Main-Gebiet - und dort speziell den Flug- und Bahnverkehr. Ein Ende der Gewitter ist auch am Freitag nicht in Sicht. mehr