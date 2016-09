Hessens erster Handyspürhund wird präsentiert

Hessens erster Handyspürhund wird heute in Kassel vorgestellt. Das speziell ausgebildete Tier kann Mobiltelefone aufspüren und soll verhindern, dass Gefangene sie in Haftanstalten einschleusen können. Nicht selten wird nach Angaben des hessischen Justizministeriums versucht, Drogen oder Handys in die Zellen zu schmuggeln. Drogenspürhunde gibt es bereits. Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) wird sich am Freitag in der JVA Kassel I über die Arbeit von Hundeführer Florian Gimbel und seinem Vierbeiner Bono informieren.

(dpa)