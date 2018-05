Hessenstagspaar wirbt im Landtag für einen Besuch in Korbach

Zur Plenarsitzung im hessischen Landtag heute hat sich Besuch aus der Hessentagsstadt Korbach angekündigt. Wenige Tage vor Beginn des Landesfestes will das Hessenstagspaar in Wiesbaden für einen Ausflug in die nordhessische Hansestadt werben. Gefeiert wird vom 25. Mai bis 3. Juni.

Nach dem eher bunten Auftakt der Sitzung will Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) eine Regierungserklärung abgeben. Dabei wird es voraussichtlich unter anderem um ihren jüngsten Besuch in der Türkei gehen.

Zu den weiteren Themen zählen die Straßenbeiträge, mit denen Bürger am Bau und an der Sanierung kommunaler Straßen beteiligt werden. CDU, Grüne und FDP wollen es den Städten und Gemeinden künftig selbst überlassen, ob sie diese Gebühren erheben oder nicht.

(dpa)