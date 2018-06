Hessentag 2020 in Bad Vilbel wird im Juni gefeiert

Der Termin für den Hessentag im Jahr 2020 in Bad Vilbel steht fest. Das 60. Landesfest werde vom 5. bis 14. Juni 2020 gefeiert, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits auf Hochtouren, sagte Bürgermeister Thomas Stöhr (CDU). Die Stadt bei Frankfurt bringe alle nötigen Voraussetzungen mit, erklärte Staatsminister Axel Wintermeyer. Er zählte dazu „die große Unterstützung der Menschen und Vereine vor Ort, engagierte Unternehmen und nicht zuletzt eine gut ausgebaute Infrastruktur für die Ausrichtung einer so vielfältigen Veranstaltung”.

Der 58. Hessentag ist am vergangenen Wochenende in Korbach mit insgesamt etwa 845 000 Besuchern zu Ende gegangen. Nächstes Jahr wird vom 7. bis 16. Juni in Bad Hersfeld gefeiert.

(dpa)