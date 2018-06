Landesfest: Hessentag in Korbach geht mit Festzug zu Ende

Mit einem Festzug hat die Hessentags-Stadt am Sonntag das Landesfest ausklingen lassen. Bürgermeister und Ministerpräsident zeigten sich zufrieden. Auch Korbachs Besucher-Bilanz kann sich sehen lassen.

Etwa 845 000 Besucher haben in diesem Jahr den Hessentag in Korbach besucht. Damit kamen beinahe 100 000 Menschen mehr als ursprünglich erwartet. Wie die hessische Staatskanzlei am Sonntag weiter mitteilte, zeigten sich sowohl Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als auch Korbachs Bürgermeister Klaus Friedrich (parteilos) zufrieden mit dem Verlauf der 58. Auflage des Hessentags.

Bild-Zoom Foto: Swen Pförtner (dpa) Auch der Wanfrieder Brombeermann zieht beim Festzug durch die Straßen von Korbach.

„In Korbach haben die Menschen ein fröhliches und zugleich auch sicheres Landesfest erlebt“, bilanzierte Bouffier. So sei das Sicherheitskonzept mit verstärkter Präsenz auf dem ganzen Festgelände aufgegangen.

Nur wenige Einsätze

Die Polizei habe in den zehn Tagen nur zu wenigen Einsätzen ausrücken müssen. Korbachs Rathauschef sagte, der Hessentag habe unter anderem durch viele Investitionen das Gesicht der Stadt verändert. „Es ist ein noch stärkeres gesellschaftliches Wir-Gefühl entstanden, von dem unsere Stadt zukünftig profitieren wird, da bin ich mir sicher“, hieß es von Friedrich.

Bild-Zoom Foto: Swen Pförtner (dpa) Zum Abschluss zwei Kusshände: Zwei Besucherinnen auf dem Hessentag haben sich von der fröhlichen Atmosphäre anstecken lassen.

Mit einem Festzug hat die Hessentags-Stadt am Sonntag das Landesfest ausklingen lassen. Gegen Mittag setzte sich der Zug in Bewegung, der sich über eine Wegstrecke von 2,7 Kilometern durch die nordhessische Stadt schlängelte. Mehr als 3100 Teilnehmer präsentierten den Zuschauern hessische Tradition und Moderne. Von modern bis traditionell zeigen die Teilnehmer die hessische Kultur. Mit dabei war auch die Gruppe Historischer Bergbau im Eisenberg – natürlich in Bergmannsklufft

Abschluss mit BAP

Bouffier griff bei der Veranstaltung zum Taktstock und dirigierte ein Polizeiorchester. Vor dem Start des Festzuges hatte Bürgermeister Friedrich noch vorgeschlagen, den Hessentag um „drei, vier Tage“ zu verlängern. Gefeiert werden sollte regulär noch bis zum Sonntagabend – mit einem Konzert der Kölner Band BAP.

Bild-Zoom Foto: Swen Pförtner (dpa) Katharina Löhwing und Dennis Diebel, Hessentagspaar 2019

Das Landesfest ging über zehn Tage. Rund 35 000 Menschen haben die „Klangkirche“ und weitere kirchliche Veranstaltungen auf dem Hessentag in Korbach besucht. Neben der „Klangkirche“ sei auch die benachbarte Nikolaikirche ein gut frequentierter Spielort der beiden hessischen Kirchen und der Diakonie Hessen auf dem zehn Tage dauernden Landesfest gewesen, hieß es weiter. Der kurhessisch Bischof Martin Hein werte es als „großartig, wie viele Menschen sich vom Projekt Klangkirche begeistern lassen“.

Bild-Zoom Foto: Swen Pförtner (dpa) Wenn sich gute Stimmung tanzen lässt, dann fällt diese Teilnehmerin sicher in die engere Auswahl für die beste Darbietung.

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung sagte: „Die Klangkirche war für viele Menschen ein wunderbares Erlebnis.“ Sie habe sie fasziniert „und ihnen Lust gemacht, das Hören neu zu entdecken“. Dazu gehöre das Hören aufeinander und das „Hören auf all das, was das Leben zum Klingen bringt.“

Der Hessentag 2019 wird in Bad Hersfeld gefeiert.