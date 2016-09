Mehr als ein Mädchentraum: Hessinnen bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin

Sechs junge Damen sind nach dem Vorentscheid noch übrig geblieben und wollen deutsche Weinkönigin werden. Mit Anja Antes und Louisa Follrich sind auch zwei Hessinnen am Start. Heute Abend wird entschieden, wer die Krone tragen darf. Worum geht es im Finale?

Die goldene, schimmernde Krone der deutschen Weinkönigin ist unverwechselbar: In der Mitte wird sie geziert von einer Weintraube. Sie zu tragen, ist vielmehr als nur ein Kleinmädchentraum. Das Amt auszufüllen ist eine Herausforderung, ein Lehrstück fürs Leben und ein Wegbereiter für wertvolle Kontakte. Louisa Follrich aus dem Rheingau und Anja Antes von der Hessischen Bergstraße haben als regionale Weinköniginnen schon jede Menge Erfahrungen gemacht. Die Zeiten, in denen sie mit wackeligen Knien auf der Bühne gestanden haben, dass der Puls bis zum Hals schlägt und die Atmung flach wird, sind längst vorbei. Louisa Follrich ist inzwischen ein Bühnenprofi, musste in ihrer Amtszeit als 65. Rheingauer Weinkönigin manche unerwartete Situation mit Improvisation meistern und machte dabei immer eine strahlende Figur.

Einzig das Ablegen ihrer Krone als Rheingauer Weinmajestät Anfang des Monats ließ sie ein wenig nach Luft japsen – aber wenn man sich aus so einem Amt und damit von einer entscheidenden Zeit seines Lebens verabschiedet, dann darf man auch mal feuchte Augen bekommen. Der Jubel in Schloss Johannisberg, bevor ihre Nachfolgerin Stefanie Kopietz gewählt wurde, war überwältigend.

Weinköniginnen-Wahlen werden inzwischen fast so inszeniert wie Miss-America-Wahlen. Wurde das Auswahlverfahren inklusive der fachlichen Befragung durch die Jury bis vor einigen Jahren noch hinter verschlossenen Türen durchgeführt, so handelt es sich dabei jetzt um ein glanzvolles, gesellschaftliches Event mit großem Unterhaltungswert.

Und die Weinmajestäten lernen in der Amtszeit fürs Leben: Repräsentieren, vor Publikum stehen und sprechen, mit Menschen jedweder Art und Coleur umgehen, persönliche Befindlichkeiten den repräsentativen Verpflichtungen hintenanstellen, netzwerkeln – dafür gibt es sogar Coachings. Diese Fähigkeiten können später einmal zum Beispiel politische Karrieren befördern – die CDU-Politikerin Julia Klöckner war 1995 deutsche Weinkönigin – oder Fernsehkarrieren – Fernsehmoderatorin Ulrike Neradt hatte das Amt 1972 inne.

Den nächsten Schritt auf die Stufe der deutschen Weinkönigin zu schaffen, bundesweit und international zu agieren, ist also hochattraktiv – und auch sehr arbeitsreich. Aber nur eine der sechs Kandidatinnen kann dieses Amt übernehmen. Heute Abend treten sie in Mainz im Wettbewerb gegeneinander an. Die Siegerin wird ein Jahr im Amt sein und bei Hunderten Terminen für den deutschen Weinbau werben. „Sie ist das Gesicht des deutschen Weines“, sagte Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI), das die Wahl durchführt der Deutschen Presseagentur (dpa). Der SWR überträgt das Finale ab 20.15 Uhr live.

Die Kandidatinnen müssen vor allem sicher vor der Kamera auftreten. Dass sie fachlich kompetent sind haben sie längst im Vorentscheid bewiesen. Sie sollen in Einzelgesprächen zeigen, dass sie schlagfertig und eloquent sind. Und sie müssen sich auf Spielrunden einstellen, sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher der dpa. „Die Weinkönigin muss sich schließlich auf internationalem Parkett bewegen können“, fügte Reule hinzu.

Das Modell der Königin als Produktbotschafterin ist von vielen Branchen kopiert worden: Es gibt Erdbeerköniginnen, Spargelköniginnen, Rapsköniginnen, Käseköniginnen, Apfelköniginnen... . „Da schüttele ich nur den Kopf“, so Reule gegenüber dpa. In diesen Tagen haben Friedhofsgärtner sogar die attraktivste Friedhofsgärtnerin gekürt und ihr den Titel „Miss Abschied“ verliehen.