Hessische Abschiebehaftanstalt nimmt Teilbetrieb auf

Die hessische Abschiebehaftanstalt hat am Dienstag mit einem ersten Häftling den Betrieb aufgenommen. Ein 22 Jahre alter Marokkaner, der in 20 Fällen polizeibekannt ist, sei am Vormittag in die Einrichtung gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt. Er sei unmittelbar aus der am Dienstag beendeten Strafhaft aus der Justizvollzugsanstalt Dieburg in die hessische Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt-Eberstadt verlegt worden.

Dort wird der bisherige Bereich des offenen Strafvollzugs umgebaut, um als Abschiebehaftanstalt genutzt werden zu können. Aktuell stehen den Angaben zufolge Wohnräume für fünf Häftlinge zur Verfügung. Mit Beendigung des ersten Bauabschnitts ist nun ein Teilbetrieb der Einrichtung möglich. Insgesamt sind bis zu 50 Plätze vorgesehen.

Hessische Abschiebehäftlinge wurden bislang vornehmlich im Gefängnis im rheinland-pfälzischen Ingelheim untergebracht. Ende vergangenen Jahres hatte der Landtag dann ein Gesetz für eine eigene Abschiebehaftanstalt in Hessen verabschiedet.

(dpa)