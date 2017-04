Hessische Familie will Recht auf Heimunterricht erreichen

Eine Familie aus Hessen will vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein Recht auf Heimunterricht durchsetzen. Heute wollen die Eltern mit ihren vier Kindern in Straßburg auf ihren Fall aufmerksam machen. In Deutschland gilt eine strenge Schulpflicht. Sogenanntes Homeschooling ist nur in sehr engen Ausnahmefällen möglich. Da sich die Eltern der Familie aus dem südhessischen Ober-Ramstadt dennoch weigerten, ihre Kinder in die Schule zu schicken, wurde ihnen kurzzeitig das Sorgerecht entzogen. Sie sind der Meinung, dass dies ihr Recht auf Achtung des Familienlebens verletzt hat. Mit einem Urteil wird erst in einigen Monaten gerechnet.

(dpa)