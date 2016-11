Hessische Filmförderung gehört Dachverband Focus an

Die hessische Filmförderung ist Mitglied der deutschen Dachorganisation Focus Germany geworden. „Dies ist vor allem mit einer besseren Sichtbarmachung und Außendarstellung des Filmlands Hessen verbunden”, sagte der Kulturminister Boris Rhein (CDU) in Wiesbaden am Freitag. Die Mitgliedschaft sei ein Meilenstein für die hessische Filmförderung. In dem Verbund haben sich die großen deutschen Filmförderungen zusammengeschlossen. Er informiert und berät Filmschaffende im In- und Ausland über die Förder- und Produktionsmöglichkeiten in Deutschland.

(dpa)