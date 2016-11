Internationaler Handel: Hessische Firmen machen die meisten Geschäfte mit den USA

Die USA sind für hessische Unternehmen sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten der wichtigste Handelspartner. Das berichtete das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden anlässlich der kommenden US-Präsidentschaftswahl. Im Jahr 2015 summierten sich die hessischen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten auf 7,7 Milliarden Euro, darunter waren vor allem chemische und pharmazeutische Produkte. Eingeführt wurden Waren und Güter im Wert von 8,7 Milliarden Euro, dazu zählten insbesondere Fahrzeuge und Fahrzeugteile sowie ebenfalls chemische und pharmazeutische Produkte.

Nach Angaben der Statistiker hat sich das Volumen der Exporte von Hessen in die USA damit seit der Jahrtausendwerte mehr als verdoppelt. Der Wert der importierten Waren lag dagegen 2015 knapp unter dem des Jahres 2000, damals belief sich die Summe auf rund 9 Milliarden Euro.

Zweitwichtigster Handelspartner für Hessen war 2015 bei den Importen China, auf Platz drei folgen die Niederlande. Bei den Exporten lag Frankreich auf Rang zwei vor Großbritannien.

