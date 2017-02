Hessische Industrie beendet Jahr 2016 mit Plus

Deutliche Zuwächse der hessischen Industrie beim Auftragseingang lassen nach Einschätzung des Statistischen Landesamts auf einen guten Start ins laufende Jahr hoffen. Die preisbereinigten Auftragseingänge lagen den Angaben zufolge im Dezember 2016 sogar noch über den vorläufigen Werten und stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent, wie das Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Unternehmen setzten 8,7 Milliarden Euro um und damit 0,1 Prozent mehr. Im Plus lag das Geschäft mit Unternehmen außerhalb der Eurozone, ansonsten verzeichnete die Industrie ein Umsatzminus. Beschäftigt waren 362 600 Personen und damit 0,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

(dpa)