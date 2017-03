Abitur in Hessen 2017: Hessische Kommunen wappnen sich für Abi-Partys

Mit mehr Sicherheitskontrollen und zusätzlichen Mülleimern und Toiletten wappnen sich die hessischen Kommunen für die anstehenden Abi-Partys. Am (kommenden) Donnerstag bringen die Abiturienten in ganz Hessen ihre letzten schriftlichen Prüfungen hinter sich - dann wird vielerorts gefeiert.

Die Frankfurter Schüler beispielsweise feiern auch in diesem Jahr wieder im Grüneburgpark. Damit alles friedlich bleibt, ist das Ordnungsamt vor Ort, wie ein Sprecher mitteilt. Mitarbeiter des Grünflächenamts zäunten vorsorglich die Spielplätze ein.

In Wiesbaden steigt die Party erfahrungsgemäß spontan am „Kulturpark” oder dem „Warmen Damm”. In Darmstadt beginnen die Partys etwas später - dafür wird gleich mehrfach gefeiert. In Gießen bleibt die Lage voraussichtlich entspannt: Dort feiern die Jugendlichen üblicherweise nicht im öffentlichen Raum.



