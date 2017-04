Hessische Schützenvereine freuen sich über Mitgliederzuwachs

Erstmals seit 22 Jahren haben die hessischen Schützenvereine 2016 wieder Mitglieder hinzugewonnen. Der Zuwachs habe bei 0,7 Prozent gelegen, sagte der Geschäftsführer des Hessischen Schützenverbands, Hans Bröer, am Dienstag in Frankfurt. „Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal wieder ein Mitgliederplus haben.” Nach den Erfolgen deutscher Schützen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 interessierten sich immer mehr Menschen für den Schießsport. „Vor allem der Bogensport boomt”, sagte Bröer.

Der Hessische Schützenverband ist nach Bayern, Niedersachsen und dem Nordwestdeutschen Verband der viertgrößte in Deutschland. Derzeit zählt er knapp 100 000 Mitglieder in 1080 Vereinen - mehr als jedes fünfte ist weiblich. Bundesweit engagieren sich mehr als 1,3 Millionen Sportler in Schützenvereinen. Vom 27. bis 30. April richtet der Hessische Schützenverband in Frankfurt den 60. Deutschen Schützentag aus.

(dpa)