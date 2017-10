Hessische Schulpsychologie erhält eigenes Kompetenzzentrum

Schulschwänzen, Angst vor der nächsten Klassenarbeit oder Konflikte mit den Eltern: Die Schulpsychologen in Hessen helfen bei einer Vielzahl von Problemen. Wegen der besonderen Herausforderungen hat das Land Hessen an der Frankfurter Goethe-Universität ein neues Kompetenzzentrum für die Schulpsychologie eingerichtet. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wird heute das Zentrum vorstellen. Anschließend kommen Hessens Schulpsychologen zu einer Tagung zusammen. Derzeit gibt es in Hessen 106 Schulpsychologen, die an die Schulämter angedockt sind.

