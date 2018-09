Hessische Unis: Zuschlag bei Projekten zur Forschung erhofft

Einige hessische Universitäten blicken heute gespannt nach Bonn. Dort gibt eine Expertenkommission bekannt, welche neuen Forschungsnetzwerke verschiedener Wissenschaftsdisziplinen künftig als Spitzenforschung gefördert werden. Unter den knapp 90 Anträgen von bundesweit rund 40 Hochschulen zu sogenannten Exzellenzclustern stammen auch einige aus Hessen.

So hat etwa die Technische Universität Darmstadt zwei Projekte eingereicht, dabei geht es um die Energiewende und Datenanalyse in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Auch die Goethe-Uni Frankfurt und die Uni Gießen sind mit einem gemeinsamen Projekt zu einem Cardio-Pulmonalen Institut zur Herz-Lungen-Forschung im Rennen. Die Justus-Liebig-Universität Gießen hat sich außerdem mit der Philipps-Universität Marburg beworben mit einem interdisziplinären Projekt zur Frage, wie Menschen ihr Verhalten an die Umwelt anpassen.

Bei der Vergabe geht es um viel Geld. Die voraussichtlich 45 bis 50 ausgewählten Projekte können jährlich mit einer Summe von insgesamt rund 385 Millionen Euro rechnen.

(dpa)