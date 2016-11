Hessischer Arbeitsmarkt auch im Oktober mit Schwung?

Üblicherweise sinken im Herbst die Arbeitslosenzahlen. Ob die Herbstbelebung auch für den hessischen Arbeitsmarkt im Oktober 2016 gilt, berichtet heute die Regionaldirektion Hessen der Arbeitsagentur in Frankfurt. Die Vorzeichen stehen günstig nach dem besten September seit 24 Jahren, als noch 169 428 Menschen arbeitslos gemeldet waren. Das entsprach einer Quote von 5,1 Prozent. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften scheint ungebrochen, wie der am Dienstag verbreitete Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit belegt. Er wies mit 210 Punkten den höchsten Stand in einem Oktober seit Beginn der Berechnungen auf.

(dpa)