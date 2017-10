Hessischer Festakt zu 500 Jahre Reformation

Mit einem Gottesdienst in der Marburger Elisabethkirche feiern die beiden evangelischen Kirchen in Hessen 500 Jahre Reformation. Der heutige Festakt steht unter dem Motto „Reformation. Macht stark”. Die Predigt wollen der hessen-nassauischen Kirchenpräsident Volker Jung und der kurhessen-waldecksche Bischof Martin Hein gemeinsam halten. Auch Künstler und Musiker werden dabei sein. Ein Schauspieler etwa mimt den Landgrafen Philipp. Von Marburg aus versuchte Philipp (1504-1567), Hessen zum Musterland der Reformation zu machen. Unter anderem gründete er in Marburg die erste protestantische Universität überhaupt.

(dpa)