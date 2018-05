Hessischer Fußball-Verband mit Aktionstag zur Organspende

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) will die Organspende unterstützen. Aus diesem Grund veranstaltet der HFV am kommenden Wochenende gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium in allen Amateurligen Hessens einen entsprechenden Aktionstag. Das teilte der Verband am Mittwoch in Frankfurt mit. Etwa 100 Vereine nehmen daran teil.

Ziel ist es laut HFV, auf das Thema aufmerksam zu machen, Berührungsängste abzubauen und für eine bewusste Entscheidung zum Organspendeausweis zu werben. An die Fans und Besucher sollen Informationsbroschüren und Flyer mit integrierten Organspendeausweisen verteilt werden. „Organspende kann Leben retten, daher ist das ein Thema von enormer Wichtigkeit”, erklärte HFV-Präsident Stefan Reuß. „Ich hoffe auf eine hohe Beteiligung und dass sich daraufhin viele Menschen für eine Organspende entscheiden.”

(dpa)