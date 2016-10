Hessischer Städtetag wählt Rüsselsheimer OB zum Präsidenten

Der Hessische Städtetag hat den Rüsselsheimer Oberbürgermeister Patrick Burghardt zum neuen Präsidenten gewählt. Der 36 Jahre alte CDU-Politiker tritt die Nachfolge des Kasseler Oberbürgermeisters Bertram Hilgen (SPD) an, der das Amt seit Mai 2014 inne hatte, wie der kommunale Spitzenverband am Donnerstag bei seinem Treffen in Hanau mitteilte. Burghardt war bereits seit Juli 2012 Präsidiumsmitglied. Er ist seit 2014 auch stellvertretender hessischer CDU-Landesvorsitzender. Hessens CDU-Generalsekretär Manfred Pentz bezeichnete Burghardt als „sachlich-fokussierten” Politiker, der sich durch eine „ruhige bedachte Art” auszeichne.

Zum Ersten Vizepräsident wurde bei der konstituierenden Sitzung des Präsidiums der Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) gewählt. Zweiter Vizepräsident wurde Horst Burghardt (Grüne), Bürgermeister von Friedrichsdorf. Zum weiteren Vizepräsidenten wurde der Erste Stadtrat von Rodgau, Michael Schüßler (FDP), gewählt.

Dem Hessischen Städtetag gehören kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden an. Alle fünf kreisfreien Städte sowie alle sieben Sonderstatusstädte sind Mitglieder. „Der Verband ist ein sehr wirksames Instrument, die Anliegen der hessischen Kommunen gegenüber dem Land nachhaltig zu vertreten”, erklärte Burghardt. Eines der elementaren Themen der Städtetags-Mitglieder sind die Finanzen.

(dpa)