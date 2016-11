Hessisches Foto des Jahres für Frankfurter Fotografen

Mordprozess um Attacke auf Polizisten zieht sich weiter hin

Limburg. Der Prozess um die tödliche Messerattacke auf einen Polizisten in Herborn zieht sich weiter in die Länge. Nach erneuten Beweisanträgen der Verteidigung am Montag soll unter anderem ein weiterer Zeuge gehört werden. mehr