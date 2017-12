Adventskalender: Hessisches Hauptstaatsarchiv: Ein Schatz in der Schatulle

Diese Tür ist nicht nur feuerfest, sondern sogar bombensicher. „Das Haus ist 1985 gebaut, ein Kind des Kalten Krieges“, erzählt Carl Christian Wahrmann, während er sich gegen die dicke Stahltür stemmt. Langsam gibt das Türmonstrum den Blick auf einen Gang in Behördenbeige frei, auf beiden Seiten erstrecken sich Regale voller Ordner, Schatullen, Papier. Hierher darf nur, wer eine Lizenz zum Bewahren hat.

Im Hessischen Hauptstaatsarchiv lagert die Geschichte des Landes Hessens: „49 314 Akten und Amtsbücher, 194 000 Karten, Pläne und Plakate, 260 000 Bilder, rund 240 000 Urkunden“, zählt Wahrmann auf, es ist das Gedächtnis des Landes, ein ungeheures Vermächtnis. Im Wiesbadener Archiv werden vor allem Unterlagen von Ministerien sowie allen Behörden und staatlichen Einrichtungen mit Landeszuständigkeit gesammelt.

„Frage an die Geschichte“

„Wir bilden ab, was die Behörde tut, und wie sie arbeitet“, erklärt Archivar Wahrmann, „wir müssen dabei das Besondere, aber auch das Allgemeine, Alltägliche berücksichtigen.“ Seit Mai 2004 arbeitet Wahrmann im Hauptstaatsarchiv, zuständig ist der Archivrat vor allem für die Landespolizeischule, aber auch für nicht-staatliche Nachlässe und Sammlungen. Die meisten Unterlagen im Hause seien für die Besucher einsehbar, zur Forschung oder auch nur aus Interesse: „Unsere Aufgabe ist, die Dinge sichtbar zu machen“, sagt Wahrmann: „Wer hierher kommt, hat eine Frage an die Geschichte.“

Ein paar Schätze aber sind für die Besucher nicht zugänglich, ganz hinten rechts lagert in einer simplen grauen Pappschatulle einer der Schätze des Archivs: Ein großes, in braunes Leder gebundenes Buch. Der Arnsteiner Codex wurde Anfang des 15. Jahrhunderts in Flandern verfasst und gelangte über die Bibliothek des Klosters Arnstein an der Lahn in den Besitz des Herzogtums Nassau – und so später in den Besitz des Landes Hessen.

Ein ungewöhnliches Buch

„Es ist unser zweitwertvollster Besitz“, sagt Wahrmann und schlägt ehrfurchtsvoll die alten Pergamentseiten auf. In seinem Innern birgt der Codex rund 80 mittelniederländische Texte. „Dieses Buch ist über einen längeren Zeitraum geschrieben worden, und zwar von bis zu neun verschiedenen Personen“, erzählt Wahrmann: „Hier drin steht, wie man sich als guter Christ zu betragen hat, wie man ein gerechtes Leben führt – es sind Texte für Nicht-Theologen.“

Es ist ein wahrhaft ungewöhnliches Buch. „Hier vorn steht eine Bitte, das Buch wieder zurückzubringen“, zeigt Wahrmann auf einen Passus, „das Buch muss zirkuliert haben zwischen verschiedenen Laien.“ Einige Texte drehen sich um die Apokalypse, andere stellen gar kritische Fragen, ob man Priester braucht als Vermittler zu Gott, „das ist vor-reformatorisches Gedankengut“, sagt Wahrmann.

Wem die alte Handschrift gehörte, weiß niemand, zwischen den Texten aber wurden zahlreiche großformatige Bilder eingeklebt: St. Martin, die Heiligen Drei Könige, das Jüngste Gericht, die Hure Babylon oder Christus als Salvator Mundi. Die Zeichnungen sind wunderschön, offenbar wurden sie als Anschauungsmaterial eingefügt. „Am Anfang hat man sich sehr viel Mühe gegeben, aber gegen Ende wird der Codex flacher“, sagt Wahrmann schmunzelnd.

Zu sehen bekommen den Arnsteiner Codex nur Wissenschaftler für besondere Vorhaben, zu brüchig ist das alte Pergament. 18 Grad Celsius herrschen in den Archivräumen und konstant eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Der Codex ist nicht der einzige Schatz, der hier lagert: Zwei Lutherbriefe bewahren sie hier, ein Güterverzeichnis des Klosters Eberbach ist das wertvollste Buch des Archivs. „Das eigentliche Leben“, sagt Wahrmann, „findet man in anderen Unterlagen als in Staatsurkunden – in Rechnungen.“

