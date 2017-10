Heuballen auf Kopf gefallen: 79-Jähriger stirbt

Ein Heuballen ist im Kreis Gießen von einem Anhänger gefallen und hat einen Fußgänger tödlich verletzt. Der 79-Jährige sei am Sonntag zunächst mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Gießen geflogen worden, am Montag aber seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der große Rundballen fiel demnach von der Ladefläche, als der Fahrer der Zugmaschine erst nach links auf einen Feldweg und dann gleich wieder nach rechts in einen Hof einbog. Als der Heuballen in Hungen zwischen Trais-Horloff und Bellersheim herunterfiel, stand der 79-Jährige unglücklicherweise direkt neben dem Anhänger.

(dpa)