Hinz stellt Strategie für saubereres Wasser im Ried vor

Die Einleitung von Medikamenten, Chemikalien und anderen Spurenstoffen reduzieren, Kläranlagen aufstocken und undichte Kanäle sanieren: Mit solchen Maßnahmen will die schwarz-grüne Landesregierung die Qualität des Wassers im Hessischen Ried verbessern. „Von den Erfahrungen werden wir für ganz Hessen profitieren können”, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag im südhessischen Büttelborn bei der Vorstellung ihrer sogenannten Spurenstoffstrategie.

Nach Bickenbach ist die Kommune mit ihren rund 15 000 Einwohnern die zweite in Hessen, deren Kläranlage in den nächsten Jahren um eine so genannte vierten Reinigungsstufe erweitert wird. Ab 2021/22 sollen so im Testbetrieb Spurenstoffe eliminiert werden. Langen, Darmstadt, Weiterstadt und Mörfelden-Walldorf sollen etwa zeitgleich folgen.

Im Ried sei die Bevölkerungsdichte hoch, es gebe viele Gewerbebetriebe sowie intensive Landwirtschaft, beschrieb Hinz die Probleme der Region. „Es ist eine Trinkwasserressource für Millionen: 50 bis 60 Prozent des Trinkwassers für den Ballungsraum Rhein-Main wird hier gewonnen.”

(dpa)