Hinz und Al-Wazir führen Hessens Grüne in Landtagswahlkampf

Die Grünen in Hessen gehen mit Priska Hinz und Tarek Al-Wazir an der Spitze in den Landtagswahlkampf. Die Umweltministerin und der Wirtschaftsminister wurden am Samstag bei einem Parteitag in Fulda an die ersten beiden Positionen der Landesliste gewählt. Hinz (59 Jahre) bekam von den mehr 600 Mitgliedern eine Zustimmung von 88,1 Prozent. Al-Wazir (47) erhielt 86,8 Prozent.

Der hessische Landtag wird am 28. Oktober gewählt. Die Grünen haben als Junior-Partner der schwarz-grünen Landesregierung derzeit 13 Abgeordnete im Wiesbadener Landtag. Bei der Landtagswahl 2013 hatten 11,1 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei den Grünen gemacht. Ihr Wahlprogramm will die Partei bei einer weiteren Landesmitgliederversammlung am 2. Juni in Wiesbaden verabschieden.

(dpa)