Hochschulen gründen gemeinsamen „Forschungscampus Mittelhessen”

Um die Spitzenforschung in ihrer Region voranzubringen, sind die drei mittelhessischen Hochschulen offiziell eine Partnerschaft eingegangen. Die Zusammenarbeit schaffe zukunftsweisende Strukturen, sagte Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Mittwoch in Marburg bei einem Festakt zur Unterzeichnung des Kooperationsvertrages für den „Forschungscampus Mittelhessen.” Dabei wollen die Universitäten Marburg und Gießen sowie die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) unter anderem bei gemeinsamen Forschungsprojekten und bei Promotionen kooperieren. Das Land fördert das Vorhaben in den nächsten fünf Jahren mit 7,3 Millionen Euro.

Gießen, Marburg und die THM arbeiten in verschiedenen Bereichen bereits seit Jahren zusammen. Nach Angaben von Marburgs Uni-Präsidentin Katharina Krause geht es nun darum, die Kooperation „konsequenter, intensiver und strategisch zu verstärken”. Geplant ist auch, dass Absolventen in Mittelhessen künftig den Titel „Dr.-Ing.” erwerben können. Damit werde eine Lücke zwischen Kassel und Darmstadt geschlossen, sagte THM-Präsident Matthias Willems. Der Gießener Uni-Chef Joybrato Mukherjee kündigte als eines der ersten Vorhaben an, sich gemeinsam auf die nächste Runde der Exzellenzinitiative vorzubereiten.

(dpa)