Höchste hessische Auszeichnung für Koch, Zypries und Korn

Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Salomon Korn, erhalten die Wilhelm Leuschner-Medaille. Das gab die hessische Landesregierung am Freitag bekannt. Die Medaille ist die höchste Auszeichnung des Landes, überreicht wird sie den Preisträgern am 1. Dezember.

„Roland Koch, Brigitte Zypries und Prof. Salomon Korn stehen mit ihrer Vita für das, was wir mit der Leuschner-Medaille ehren: Mut, politische Courage, Kampf für Demokratie und Freiheit”, sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) einer Mitteilung zufolge am Freitag in Wiesbaden.

Die Wilhelm Leuschner-Medaille geht seit 1965 an Menschen, die sich beispielhaft und nachhaltig für Demokratie, Freiheit und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Wilhelm Leuschner war von 1928 bis 1933 hessischer Innenminister. 1944 wurde er als Widerstandskämpfer von den Nazis ermordet. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und der Erfinder des Computers Konrad Zuse. Die Preisverleihung ist traditionell am 1. Dezember, dem Verfassungstag des Landes Hessen.

