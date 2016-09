Höherer Bedarf an Trinkwasser als erwartet

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Der Bedarf an Trinkwasser im Rhein-Main-Gebiet wird in den kommenden Jahren deutlicher steigen als erwartet. Denn der Bevölkerungszuwachs verlaufe viel schneller als noch vor wenigen Jahren prognostiziert, teilte die Arbeitsgemeinschaft Wasserversorgung Rhein-Main in Groß-Gerau am Mittwoch mit. So werde etwa für Südhessen bis 2030 ein jährlicher Mehrbedarf von bis zu 15 Prozent erwartet, dies entspreche rund 33 Millionen Kubikmeter mehr Wasser als im Jahr 2014. „Die Analyse belegt, dass die Wasserversorgung einen erheblichen Investitionsbedarf hat”, sagte die Geschäftsführerin Elisabeth Jreisat.

(dpa)