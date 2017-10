Hoher Schaden bei Brand von Halle: Suche nach Ursache

Nach dem Brand einer Lagerhalle im nordhessischen Niestetal beginnt für die Ermittler die schwierige Suche nach der Ursache. Angaben dazu könnten noch nicht gemacht werden, teilte die Polizei in Kassel mit. Es müsse auch geklärt werden, ob Einsturzgefahr bestehe, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Die Halle, in der unter anderem Autoteile gelagert wurden, brannte komplett nieder. Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Verletzt wurde niemand.

(dpa)