Anbau brennt: Hoher Schaden bei Feuer in Groß-Umstadt

Beim Brand eines Wohnhauses in Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist am frühen Montagmorgen ein Sachschaden von mindestens 100 000 Euro entstanden.

In einem Anbau eines Hauses in Groß-Umstadt sei ein Feuer ausgebrochen und habe auf eine Garage und den Dachstuhl des Hauses übergegriffen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt am Montag mit. Die freiwillige Feuerwehr habe ein weiteres Ausbreiten auf das benachbarte Haus verhindert und das Feuer unter Kontrolle gebracht. Die Bewohner hätten ihre Häuser eigenständig verlassen und seien unverletzt geblieben. Warum das Feuer entstand, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

(dpa)