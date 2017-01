Bei einem Feuer im Dachstuhl eines denkmalgeschützten Wohnhauses in Frankfurt ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Der Brand war am späten Montagabend aus zunächst unbekannter Ursache im Dach des zweigeschossigen Hauses im Stadtteil Ginnheim ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte waren bis in den Dienstagmorgen im Einsatz. Die Bewohner waren bei Ausbruch des Feuers nicht zuhause.

(dpa)