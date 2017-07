Beim Brand eines Supermarktes am Freitagmittag in Höchst im Odenwald ist ein Schaden von mindestens 500 000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei in Darmstadt mit. 15 Menschen waren bei Ausbruch des Feuers in dem Markt gewesen, sie konnten alle unverletzt das Gebäude verlassen. Der Supermarkt brannte bis auf die Außenmauern nieder. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

(dpa)