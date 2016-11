Holzfasern sorgen für Vanillearoma in Weihnachtsplätzchen

Dass Eis, Plätzchen oder Getränke nach Vanille schmecken, liegt oft an einem Aroma aus Holzfasern. Kurz vor dem 1. Advent informiert der Landesbetrieb HessenForst über die Vanille-Kopie Lignin. Das organische Nebenprodukt Lignin fällt bei der Herstellung von Papier in großen Mengen an, wie HessenForst in Kassel am Donnerstag mitteilte. Jährlich werden 32 000 Kubikmeter Holz aus dem hessischen Staatswald zu Papier verarbeitet. Aus den Nebenprodukten der Papierherstellung könnten über 1000 Tonnen Vanillin gewonnen werden. Das wäre laut HessenForst genug für gut eine Milliarde Päckchen Vanillin-Zucker.

(dpa)