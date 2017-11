Holzhalle von Klinik in Marburg abgebrannt

Auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik in Marburg ist am Sonntagmorgen eine Lagerhalle abgebrannt. In dem Gebäude aus Holz befanden sich zehn Traktorenanhänger und Gartenmaschinen, die nach Polizeiangaben zerstört wurden. Die etwas zurückgesetzt gelegene Halle gehörte zur Gärtnerei der Klinik. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 50 000 Euro. Hinweise auf die Brandursache gab es noch nicht. „Wir ermitteln in alle Richtungen”, sagte eine Polizeisprecherin.

(dpa)