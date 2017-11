Holztransporter auf Autobahn 7 in Flammen geraten

Wegen eines in Brand geratenen Holztransporters ist die Autobahn 7 (Kassel-Fulda) in Osthessen voll gesperrt worden. Nahe dem Kirchheimer Dreieck sei die Feuerwehr in Fahrtrichtung Süden mit dem Löschen beschäftigt, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit. Der Sattelzug ist mit 22 Tonnen Sperrholz beladen. Die Löscharbeiten waren schwierig, weil immer wieder Glutnester aufloderten. Die Polizei rechnet mit einer stundenlangen Vollsperrung in Richtung Fulda. Umleitungen wurden eingerichtet. Durch Schaulustige kam es auch in Richtung Norden zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bat Autofahrer, in angepasster Geschwindigkeit weiter zu fahren. Durch die Gaffer kam es zu einem Rückstau von fünf Kilometer Länge.

(dpa)