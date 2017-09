Horn neuer Direktor Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main

Führungswechsel im Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main: Die Organisation, in der 75 Kommunen im Ballungsraum zusammenarbeiten, wird ab März kommenden Jahres von dem CDU-Politiker Thomas Horn geleitet.

Der 57-Jährige, der derzeit schon hauptamtlicher Beigeordneter des Verbands ist, wurde am Mittwoch von der Verbandskammer in Frankfurt mit 84 von 91 Stimmen gewählt. Er tritt an die Stelle von Ludger Stüve (SPD), dessen sechsjährige Amtszeit als Verbandsdirektor ausläuft. Der Nachfolger von Horn wird der SPD-Bürgermeister von Wölfersheim, Rouven Kötter (37).

CDU und SPD haben in der Kammer, die 2,3 Millionen Menschen in der Region repräsentiert, langfristig eine große Koalition verabredet. Der Wechsel war daher abgesprochen. Zusammen mit Stüve wird im März 2018 auch die derzeitige Erste Beigeordnete Birgit Simon (Grüne) ausscheiden. Die SPD hatte 2014 die Zusammenarbeit mit den Grünen aufgekündigt.

Der Regionalverband soll per Landesgesetz die Kooperation im Ballungsraum verbessern, zum Beispiel beim Ausweisen von Wohnland oder von Windkraftanlagen. Die Organisation mit Sitz in Frankfurt hat rund 120 Mitarbeiter mit einem Budget von rund 15 Millionen Euro. Nicht zum Verband gehören die Städte Darmstadt und Wiesbaden.

