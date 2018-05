Hüttenberg gibt erstmals A-Jugendlichen Profiverträge

Handball-Bundesligist TV Hüttenberg gibt erstmals A-Jugendlichen aus dem eigenen Nachwuchs Profiverträge. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird zudem ein weiteres Talent in den Anschlusskader zur ersten Männermannschaft aufgenommen. „Das ist etwas ganz besonderes - für die Jungs, aber ich denke auch für die gesamte Liga”, sagte TVH-Nachwuchskoordinator Arno Jung. „Man muss bedenken, dass diese jungen Spieler vor einem Jahr noch um die Meisterschaft in der B-Jugend mitgespielt haben.”

