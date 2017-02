Hund beißt Kleinkind in Kopf: Zweieinhalbjährige verletzt

Vor einem Kasseler Supermarkt hat ein Hund ein Kleinkind in den Kopf gebissen und schwer verletzt. Das Mädchen habe das angeleinte Tier am Montag zunächst gestreichelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dann schnappte der Hund plötzlich zu. Eine Überwachungskamera hatte den Vorfall aufgezeichnet. Warum der Hund zugebissen hat, ist noch unklar. Das zweieinhalbjährige Kind kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, ist aber nicht in Lebensgefahr.

Gegen die Halterin, eine Seniorin, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sie war nach dem Vorfall nach Hause gegangen. Weil sie in dem Supermarkt eine bekannte Kundin war, fand die Polizei schnell heraus, wo sie wohnt. Als sie bei der alten Dame klingelten, hatte diese schon die Versicherungspapiere ihres Hundes bereitgelegt.

(dpa)