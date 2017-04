Hund beißt Reh tot: Polizei ermittelt wegen Wilderei

Ein Hund hat bei Zierenberg in Nordhessen ein Reh tot gebissen. Es werde wegen Jagdwilderei ermittelt, teilte die Polizei in Kassel am Donnerstag mit. Nach der Hundehalterin werde noch gesucht. Sie war bereits am Samstagnachmittag mit ihrem unangeleinten Tier im Feld nahe dem Ortsteil Oelshausen (Kreis Kassel) unterwegs. Der große Hund, bei dem es sich laut Polizei um einen Weimaraner handeln könnte, lief einem Reh hinterher und biss es tot. Anschließend rief die Frau ihr Tier zurück und ging davon.

(dpa)