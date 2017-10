Hund von Jogger wirft Kleinkind um

Die Polizei in Kassel fahndet nach einem Jogger, dessen Hund ein Kleinkind zu Fall gebracht haben soll. Das Kind erlitt bei dem Sturz Kopfverletzungen. Der Vorfall ereignete sich bereits am vorigen Mittwoch, wie die Polizei in Kassel am Dienstag mitteilte. Die Mutter war mit dem eineinhalb Jahre alten Mädchen nachmittags in einem Waldgebiet bei Kassel unterwegs. Der Jogger habe die beiden überholt. Dabei brachte sein Hund das Kind durch die gespannte Leine zu Fall. Der Jogger habe kurz angehalten, sei dann aber weitergelaufen, ohne sich zu kümmern. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)